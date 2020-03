Agnam- Godo : Le député-maire accompagne l'association "Capitale Pulaagù" pour la construction d'un musée culturel.

Une localité qui rappelle le passage et le vécu de certaines figures historiques telles Koly Tenguéla et l'un des premiers villages à s'implanter dans le Fouta, Agnam-Godo est aujourd'hui considéré comme un lieu qui doit symboliser " l'inter connectivité pulàar".



C'est ainsi que l'association dénommée "capitale Pulaagù" qui s'est construite à travers des fils du Fouta venant de plusieurs pays comme la Mauritanie, le Mali, le Nigéria, le Sénégal, le Niger, le Cameroun etc, travaille pour implanter un musée culturel dans cette localité de Godo.



"L'État du Sénégal s'est aussi engagé à accompagner cette initiative pour qui sera pilotée par le maire des Agnams qui est tout aussi impliqué en tant que fils du Fouta", nous dit Omar Seck son chargé de communication.



Ce dernier est donc venu hier, voir les habitants de cette localité pour discuter des modalités qui commenceront certainement à être mises en œuvre dans les prochains jours.