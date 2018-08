Agissements intrigants d’un véhicule banalisé à "ARC EDITIONS" : qui en veut à SourceA et Actusen.sn ?

Le Groupe «ARC EDITIONS», éditeur du site d’informations Actusen.sn, et du quotidien SourceA, informe l’opinion qu’un véhicule banalisé, aux vitres teintées s’est transporté, ce vendredi 31 Août 2018, à l’immeuble où habite le Gérant et Directeur des Rédactions susmentionnées.



Animés par on ne sait pas trop quelle raison, les occupants de la voiture 4X4 ont observé une petite pause, le temps pour eux de relever la plaque d’immatriculation du véhicule de marque «TOYOTA CAMRY», appartenant audit Groupe de presse. Et, lorsque le vigile les a interpelés sur leurs agissements, le conducteur du véhicule suspect et son acolyte ont démarré en trombe.





Aussi, «ARC EDITIONS» tient-il à demander aux tenants du Pouvoir de prendre toutes leurs responsabilités, quant à l’intégrité physique et morale de ses Agents. En attendant d’en savoir davantage sur les vrais mobiles des occupants du véhicule 4X4 non immatriculé et de leurs commanditaires, «ARC EDITIONS» demande au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, chargé de veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, de prendre toutes les mesures idoines, afin de permettre aux Employés de SourceA et Actusen.sn de vaquer librement à leurs occupations.



D’autant qu’ils ne mènent aucune entreprise délictuelle, ne vendent aucun produit prohibé (drogue, chanvre indien), ne fréquentent aucune organisation islamiste et ne complotent pas contre les Institutions de la République.





LA DIRECTION GENERALE DE «ARC EDITIONS»