Agence nationale de l’état civil (ANEC) : Aliou Ousmane Sall nommé DG par le chef de l’État.

Dans le souci de sécuriser et de fiabiliser l’état civil du Sénégal parce qu’étant un domaine extrêmement important pour un État qui se veut respectable, le Président de la République, Macky Sall, en plus de lancer le processus de digitalisation intégrale de l’état civil, la construction, la réhabilitation et l’équipement d’infrastructures, avait transformé la Direction de l’état civil en Agence nationale de l’État Civil (ANEC). En conseil des ministres tenu ce 10 Mai 2023, le chef de l’État a nommé Aliou Ousmane Sall, précédemment Directeur de l’état civil, directeur général de l’ANEC. Une consécration pour un homme du sérail qui est en train de révolutionner l’état civil au Sénégal. L’adjoint au maire de Bokidiawé (Matam), est aussi président des experts africains de l’état civil, zone Afrique de l’Ouest...