Agence de Développement Local : le DG Abdoulaye Ndao désigné meilleur manager de l’histoire de l’Agence par le personnel

Le personnel de l’Agence de Développement local a organisé une cérémonie de reconnaissance et de décoration à l’endroit de son Directeur Général, ce vendredi 15 décembre 2023 au sein de l’Agence.

Abdoulaye Ndao puisque c’est de lui qu’il s’agit, a réussi, en moins d’une année, à satisfaire les principales doléances des agents de l’ADL.



À l’ADL, il met en place une matrice à 360 degrés qui s'appuie notamment sur la revalorisation des salaires du personnel, une optimisation des emplois et des compétences et l’amélioration continue du climat social.



Au delà de l’aspect social, le nouveau manager de l’ADL a dès son arrivée transformé l’architecture des projets et programmes de l’Agence. Ainsi, avec sa nouvelle vision, il a très rapidement fixé la cap avec ses techniciens vers des projets sociaux de base et à fort impact populaire. Répondant ainsi à la demande des acteurs territoriaux dans les localités les plus reculées. L’on peut citer le programme de renforcement de la résilience des communautés (avec les boulangeries mobiles, les champs du savoir, etc...), le projet Promovillage, les Puits solaires et E-territoire qui vise le désenclavement numérique des collectivités territoriales les plus reculées.



Aussi, nous informent les agents, le budget de l’Agence qui connaissait une tendance baissière depuis 9 ans a été doublé en l’espace d’une année. Sans oublier l’acquisition de nouveaux locaux pour le siège.

D’un autre côté, les délégués du personnel affirment « qu’ils n’ont plus besoin de plateforme revendicative parce que c’est le Dg lui même qui porte et gère leurs doléances ».



Autant de bonnes actions sur le plan social, technique et structurel qui ont amené le personnel à choisir Abdoulaye Ndao comme meilleur Directeur général de l’ADL depuis sa création en 2011.

Les agents dans leur discours, ont magnifié le style de management de A. Ndao, les actions menées à leur endroit ainsi qu’à l’endroit des collectivités territoriales. Ce qui, selon eux, a complètement repositionné et "métamorphosé" l’image de l’Agence.