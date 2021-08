Afrobasket masculin 2021 : Vice-champion d'Afrique, le Nigeria éliminé par l'Ouganda 80 à 68... Les Nigérians ont été éliminés de l'Afrobasket masculin, ce mardi, par l'Ouganda aux barrages qualificatifs pour les quarts de finale.



Les Vice-champions d'Afrique délestés de leurs stars et de leurs top joueurs qui ont boycotté le tournoi pour diverses raisons, se sont inclinés 68 à 80 contre les Cranes. À l’issue de la phase de poules, le Nigeria qui avait terminé à la seconde place, était obligé de jouer un match barrage contre l’Ouganda pour accéder aux quarts de finale.



Un pari perdu puisque c'est finalement les Ougandais qui rejoindront le Cap-Vert en quart de finale ce jeudi à 13h00.



Le programme des quarts de finale

Mercredi 01 septembre



13 heures Sénégal vs Angola

16 heures : Côte d’Ivoire vs Guinée



Jeudi 02 septembre



13 heures Cap-Vert vs Ouganda

16 heures : Tunisie vs le vainqueur du match qualificatif entre le Kenya et le Soudan du Sud.