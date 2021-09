Afrobasket masculin 2021 : Présent dans le top 5 du tournoi, Gorgui Sy Dieng également désigné meilleur marqueur...

L'ailier fort des Lions du Sénégal a été logiquement choisi par la FIBA pour intégrer le top des meilleurs joueurs de l'Afrobasket masculin 2021. Avec une belle moyenne de 20 points et 10 rebonds par match, il a parfaitement justifié son rang de top player aussi bien en sélection qu'au niveau continental.



Par ailleurs, il a été désigné meilleur marqueur du tournoi avec pas moins de 130 unités et 63 rebonds pris, le deuxième meilleur total. Un réel motif de satisfaction pour le natif de Kébémer et des Lions.



Voici la totalité des distinctions individuelles :



Cinq majeur



Omar Abada (meneur, Tunisie), Makrem Ben Romdhane (arrière, Tunisie), Matt Costello (ailier, Côte d’Ivoire), Gorgui Sy Dieng (ailier fort, Sénégal), Walter Tavares (pivot, Cap-Vert)



Meilleur marqueur :



Gorgui Sy Dieng (ailier fort, Sénégal) avec 120 pts



Meilleur rebondeur :



Walter Tavares (pivot, Cap-Vert) avec 71 rebonds



Tripointeur :



Carlos Morais (arrière, Angola) avec 19 tirs primés réussis



MVP de l’Afrobasket :



Makrem Ben Romdhane (arrière, Tunisie)