Afrobasket masculin 2021 : Nouvel échec pour le Sénégal qui tombe en demi-finale 75 à 65 face à la Côte d'Ivoire.

C'était le choc entre les deux équipes les plus offensives depuis le début de cette Afrobasket Rwandaise, le Sénégal d'un côté face à la Côte d'Ivoire de l'autre. Une opposition de style qui a finalement tourné en faveur des Éléphants qui ont arraché la victoire 75 à 65 contre les Lions. Un nouvel échec pour la bande à Boniface Ndong qui s'était assignée comme comme unique objectif d'aller chercher ce sacre continental qui lui file entre les doigts depuis près de 25 ans déjà...



Dans ce duel au sommet les ivoiriens, sous la houlette d'un excellent Matt Costello, auteur d'un joli double avec 17 points, 12 rebonds, ont raflé les quatre quart-temps (Q1 : 17-13) (Q2 : 19 à 16) (Q3 : 19-17) (Q4 : 22-17.) Des statistiques qui reflètent parfaitement l'agressivité des Éléphants et l'intensité qu'ils ont déployé tout au long de la partie.



Incapables de dépasser la barre des 20 points par 1/4 les Lions ont fait montre d'une terrible maladresse sur les tirs à l'extérieur (35% de réussite sur les tirs à deux points et 20% sur les trois points.) Ce, en plus d'une incapacité à recoller au score.



Une tendance qui sera légèrement inversée au début du troisième quart temps durant lequel, Gorgui Sy Dieng, le meilleur joueur du match (+29 d'évaluation, 24 points, 11 rebonds) et ses acolytes ont réussi à semer le doute dans la sélection ivoirienne à la faveur d'une défense plus agressive et d'une adresse retrouvée.



Insuffisant pour remporter ce match qui condamne le Sénégal a aller disputer le match pour le bronze à la place de l'or tant convoitée. Un match de troisième place contre le Cap-Vert.



Les Ivoiriens décrochent donc leur ticket pour la grande finale contre la tenante du titre, la Tunisie, plus que jamais favorite à sa propre succession.