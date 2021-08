Afrobasket masculin 2021 : L'heure des retrouvailles entre Lions et Palancas Negras, en quart, comme en 2017...

Il y a quatre ans, le Sénégal éliminait l'Angola en quart de finale de l'Afrobasket masculin 2017. Pour ce remake de leur opposition qui est ce mercredi 01 septembre au Kigali Arena de Rwanda, les Palancas Negras seront animés par une soif de revanche sur les Lions.



Si Boniface Ndong et ses Lions qui ont survolé le groupe C, semblent être plus que jamais armés et déterminés à remporter ce trophée continental qui leur file entre les doigts depuis 1997,

l'Angola, victorieuse de l'Afrobasket à 11 reprises, avec une écrasante domination chez les hommes sur plus dune vingtaine d'années, peine à retrouver son niveau d'antan.



Dans la continuité de leur élimination dès les quarts de finale face au Sénégal, les Palancas Negras qui ont essuyé deux revers dans le groupe A contre le Cap-Vert et le Rwanda, sont passés par les barrages (70 à 62 contre l'Égypte) pour éviter l'élimination au premier tour.



Autant dire que les pronostics penchent légèrement pour le Sénégal qui, fort de sa troisième place lors de l'Afrobasket masculin 2017, réunit tous les ingrédients pour monter sur le toit de l'Afrique, porté par un Gorgui Sy Dieng en mission et Brancou Badio intenable sur le parquet.



Mais, attention à la bête blessée... À l'image de la légende angolaise, Édouardo Mingas (42 ans, 1m98), l'ailier qui continue de briller avec la sélection, fort de ces quatre Afrobasket gagnés, les Angolais restent de redoutables adversaires.



Leur entraîneur, Pep Claros n'a pas encore dit son dernier mot même si lors de leurs dernières rencontres à l'Afrobasket en 2011, 2015 et plus récemment en 2017, le Sénégal s'en est toujours sorti victorieux.







Un duel au sommet à suivre ce mercredi à 13h 00 GMT...