Afrobasket masculin 2021 : Au terme d'un match épique, les lions éliminent l'Angola et filent en demi-finale (79-74).

Comme on s'y attendait, le match de quart de finale entre le Sénégal et l'Angola fût âprement disputé ce mercredi sur le parquet du Kigali Arena de Rwanda.



Une opposition de haut niveau, pleine de rebondissements, qui a finalement tourné en faveur des Lions qui l'ont emportée au bout du suspens 79 à 74 !



Dans une rencontre très fermée, les Palancas Negras portés par un redoutable Carlos Moraïs (meilleur marqueur du match 28 pts) sur les tirs primés à trois points ont bien entamé la partie. Mais, les Sénégalais qui ont perdu le premier quart-temps (Q1 : 22-17) ont su renverser la tendance en remportant ( Q2 : 27-11) avany de plonger a nouveau lors des derniers 1/4 perdus (22-17 et 19-18.)



Une baisse de régime qui a entraîné le Sénégal dans une situation délicate puisque les protégés de Boniface Ndong qui ont frôlé l'élimination, se sont faits peur jusqu'au bout !



Une fin de match gérée grâce à une miraculeuse interception de Ibrahima Faye qui a ainsi donné la possession aux lions qui ont creusé l'écart sur les lancers francs de Brancou Badio, suite à des fautes angolaises.



Comme en 2017, le Sénégal élimine l'Angola au stade des quarts de finales de l'Afrobasket masculin. Le vainqueur entre la Côte d'Ivoire et la Guinée sera le prochain adversaire du Sénégal en demi-finale...