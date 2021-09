Afrobasket féminin : le Sénégal en demi-finale, le Nigeria prochain adversaire des Lionnes...

Les retrouvailles entre les Lionnes du Sénégal et les mozambicaines ont tenu toutes leurs promesses en termes d'intensité et d'adversité. En quarts de finale, les deux sélections ont bataillé ferme pour arracher la qualification en demi-finale. C'est finalement les Lionnes qui ont imposé leur suprématie en dominant leur adversaire 74 à 46.

Dans ce match a élimination directe, les protégées du coach Tapha Gaye, ont eu du mal à se lâcher sur le parquet du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Très solidaires en défense, où elles ont fait montre d'une grande agressivité malgré leur maladresse sur les paniers faciles.

En dépit de tout cela, le Sénégal finira par virer en tête, à la pause avec une avance de 15 points (37-22.) Un score serré dans une partie relativement fermée. Une impression qui sera très vite dissipée par les sénégalaises qui ont su faire le break au bon moment pour finir par s'imposer sans trembler.

En effet, sous la houlette d'une excellente Bintou Diémè (10 pts, 7 passes) qui a enchaîné deux tirs primés à trois points (2/2, 100% de réussite), épaulée par la meilleure Joueuse du match (+23 d'évaluation), et capitaine des Lionnes, Mame Marie Sy (17 points, 3 rebonds, 3 interceptions et 2 passes) les Sénégalaises ont réussi à garder le cap.

Comme en 2019, le Sénégal retrouve le Nigeria dans le carré d'as. Mais, les deux sélections qui s'était croisées lors de la dernière finale gagnée 60 à 55 pour les D'tigers, vont en découdre cette fois-ci en demi-finales. Un tournant décisif pour le reste de la compétition si l'on sait que les deux favorites s'affronteront...