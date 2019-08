Afrobasket féminin ½ finale Sénégal – Mozambique : Les « Lionnes » rentrent aux vestiaires avec un retard de 16 points (19-35) à la pause

Les hostilités ont démarré sur le parquet du Dakar Arena de Diamniadio, pour le match de demi-finale entre le Sénégal et le Mozambique. Dans une partie très disputée Yacine Diop réveillait les milliers de supporters venus pousser les « Lionnes » en mettant d’entrée, deux paniers à deux points. Seulement, il fallait compter sur des Mozambicaines très déterminées, à l’image de Lela Dongue 9 pts dans le premier quart temps. Le Mozambique vire en tête du premier quart temps (Q1 18-8.)



Avec un huit à zéro infligé aux « Lionnes » dès l’entame du second quart temps, le Mozambique enfonçait le clou devant une équipe sénégalaise fébrile et maladroite dans le jeu (Shots manqués, perte de ballon, mauvaises passes…) Une situation inquiétante qui a poussé Cheikh Sarr, à prendre plusieurs temps morts afin de rectifier le tir. Déjà à cinq minutes de la pause, le Sénégal courait derrière un retard de 18 points. Avec seulement 17 petits points inscrits en deux quart temps, les « Lionnes » rejoignent les vestiaires avec 16 points de retard Q2 : 17-11 (19-35)