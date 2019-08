Afrobasket féminin ¼ finale : Sans surprise le Mozambique sort l’Égypte 80 à 66 et accède à la demi-finale.

Dans la deuxième affiche des quarts de finale, le Mozambique sûr de son basket a déroulé devant une vaillante, mais limitée équipe Égyptienne 80-66. Dès le premier quart temps le match tournait du côté des Mozambicaines, très agressives et adroites sur les tirs à deux points, elles viraient en tête (Q1 : 26-9.)



En réponse aux assauts adverses, c’est bien évidemment Soraya Degheidy (11 pts, 3 passes, 3 rebonds dans ce match), la meneuse Égyptienne qui a pris la situation en main afin de limiter la casse (Q2 : 19-11) en faveur de l’Égypte qui rejoignait les vestiaires avec un retard de 9 points (37-28.)



En véritable rouleau compresseur, le Mozambique remportait successivement le troisième et quatrième quart temps (Q3 : 16-14, Q4 : 27-24) bien aidé par le double-double de Tamara Seda (17 pts et 13 rebonds.) Les Mozambicaines accèdent aux demi-finales, et attendent le vainqueur du match Sénégal – Angola pour connaître leur prochain adversaire.