Afrobasket féminin ½ finale : Le Nigeria se qualifie pour sa deuxième finale d’affilée suite à sa victoire 79-58 sur le Mali

Les D’Tigers ont fait respecter la hiérarchie ce soir face au Mali, battu 79-58 en demi-finale de l’Afrobasket féminin. Une belle manière de se préparer pour la grande finale de dimanche prochain, puisque les Nigérianes auront un peu plus de 24h pour reposer leurs organismes et se préparer sereinement.



A l’issue des quatre quart temps (Q1 :25-12 Q2 :17-16 Q3 :17-12 Q4 : 20-18) Ezzine Kalu (19 pts Meilleure marqueuse et Evelyn Akhator (12pts) ont prouvé tout le bien qu’on pensait d’elles. D’ailleurs en conférence de presse, le sélectionneur du Nigeria s’est dit satisfait du comportement de son groupe. En attendant de connaitre leur prochain adversaire, on pourrait bien avoir un remake de la finale 2017 : Nigeria – Sénégal…