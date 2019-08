Afrobasket féminin / Sénégal - Côte d'Ivoire : les "Lionnes" rejoignent les vestiaires avec un écart de 15 points (37-22)

À l'issue de deux quarts temps âprement disputés, "Lionnes" et "Éléphants" sont allés aux vestiaires pour une pause méritée.



Les cadres de l'équipe tels que la capitaine Astou Traoré, Mame Marie ou encore Mame Diodo, assez timide au début, ont tardé à rentrer dans le "game." Et, avec une Lala Wane peu en réussite sur les tirs primés (Trois échecs en autant de tentatives) les filles de Cheikh Sarr ont péché dans la finition et l'agressivité défensive dans le premier quart temps perdu (Q1 18-15.)



Certainement boosté par le public venu en masse, et rectifiées par le sélectionneur, les "Lionnes" ont fait une belle rentrée en dominant le second quart temps (22 à 2), empêchant quasiment les Ivoiriennes de scorer 37 à 22 à la pause.