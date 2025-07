Afrobasket féminin 2025 / Le Sénégal n’y arrive toujours pas contre l’Ouganda : les playoffs pour éviter une élimination prématurée…

Les Lionnes devront se ressaisir en playoffs pour éviter une élimination prématurée. Leur prochain adversaire dépendra des résultats des autres groupes, mais la pression monte pour Otis Hughley Jr, critiqué pour sa gestion des rotations en fin de match

Après une entrée en matière convaincante face à la Guinée (92-48) , les Lionnes du Sénégal ont buté une nouvelle fois sur l’Ouganda lors de leur deuxième match de groupe à l’Afrobasket féminin 2025. Dans un scénario haletant, les protégées d’Otis Hughley Jr ont cédé en prolongation (73-70) , répétant ainsi leur défaite de 2023 contre les mêmes adversaires (85-83) .Le Sénégal a pourtant démarré en force, menant 9-0 dès les premières minutes, avant de voir l’Ouganda revenir grâce à un tir à trois points en fin de premier quart-temps (17-16) . Les Gazelles ont ensuite dominé le deuxième quart-temps (20-12), profitant des erreurs défensives sénégalaises pour mener 37-28 à la mi-temps. Malgré une réaction menée par Yacine Diop et Cierra Dillard en troisième quart-temps, les Lionnes n’ont pas su maintenir leur avance, accrochées à 61-61 à la fin du temps réglementaire.En prolongation, l’Ougandaise Paige Robinson a été décisive, infligeant des paniers à 3 points clés pour sceller la victoire (73-70). Le Sénégal, pourtant favori, a été pénalisé par son manque d’efficacité aux lancers francs (57,1% contre 81,8% pour l’Ouganda) et une défense fragilisée par les transitions rapides des Gazelles et des cumuls de fautes des cadres des Lionnes.Cette défaite rappelle celle de 2023, où l’Ouganda avait déjà créé la surprise en phase de groupes. Malgré leur statut de vice-championnes en titre et leur expérience (11 titres continentaux), les Lionnes peinent à trouver des solutions face à une équipe ougandaise en plein progrès, désormais leader du Groupe C avec deux victoires.