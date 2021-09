Afrobasket féminin 2021 : Les Lionnes s'imposent 78 à 63 devant l'Égypte, et s'ouvrent les portes des 1/4 de finale

Comme on s'y attendait, l'opposition fût de taille entre le Sénégal et l'Égypte qui s'affrontaient ce lundi, dans le groupe C, pour une qualification directe aux quarts de finale de L'Afrobasket féminin. Finalement ce sont les Lionnes qui s'en sont sorties victorieuses après un succès 78 à 63 Sur les Égyptiennes.



Pas assez présentes sur les rebonds offensifs, lors des deux premiers quart-temps, les Sénégalaises ont concédé beaucoup de points à leurs adversaires qui ont fait montre de plus d'agressivité sous le cerveau. Résultats des comptes, l'Égypte finira par recoller au score alors que le Sénégal avait creusé l'écart à plus de dix points.



Néanmoins, les deux 1/4 temps remportés Q1: 21-15, Q2: 18-10 permettront tout de même au Sénégal de rejoindre les vestiaires avec une marge de 14 points, 39 à 25 à la pause. Le tout sous la houlette de Yacine Diop (meilleur marqueuse du partie avec 19 pts, 4 rebonds, 6 passes et 8 interceptions.)



Loin d'avoir abdiqué, la meneuse égyptienne, Soraya Degheidy (16pts, 3 rebonds, 4 passes décisives) sonnera la révolte en multipliant les pénétrations dans la défense sénégalaise ainsi que les passes décisives. Le troisième 1/4 temps penchera d'ailleurs en leur faveur Q3: 19-18 pour l'Égypte.



Piqué dans leur orgueil, les Lionnes, un peu bousculé par le coach Tapha Gaye, ont repris du poil de la bête imprimant un rythme soutenu à leurs vis-à-vis. Une tactique payante puisque le 4eme et dernier quart-temps de la partie sera arraché 21 à 19 par les vice-championnes d'Afrique.



Une victoire qui les place non seulement à la tête du groupe C mais qui leur ouvre grandement les portes des quarts de finale.



Notons que Lena Niang, l'ailiére du Temple University (USA) a réalisé une prestation de haute facture avec une belle moyenne sur les tirs primés à trois points (3/4, 75% ,de réussite.)



À égalité de points avec Yacine Diop (19pts) dans ce match, Léna a largement contribué à la victoire Sénégalaise. Un duo qui pourrait faire très mal dans la suite du tournoi...