Afrobasket féminin 2021 : Les Lionnes retrouvent le Mozambique en quart de finale ce jeudi…

Le Sénégal affrontera le Mozambique ce jeudi à partir de 13h00 temps universel, pour le compte des quarts de finale de l’Afrobasket féminin.



Des retrouvailles entre sélections qui se sont souvent croisées sur les parquets, ces derniers temps. Sur le papier et selon les dernières statistiques, les Lionnes partent légèrement favorites face à des mozambicaines revanchardes.



On se souvient encore de la demi-finale épique qui avait opposé les deux sélections lors de l'Afrobasket 2019, au Dakar Arena de Diamniadio, le Sénégal avait alors arraché sa qualification en finale aux forceps 60 à 57.



Au total, la balance penche en faveur des sénégalaises à l'issue des dernières confrontations entre les deux formations. On peut compter 8 victoires en faveur des Lionnes sur les 9 derniers matches joués face au Mozambique.



La dernière défaite du Sénégal contre le Mozambique remonte à 2013 (77-61.)