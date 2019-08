Afrobasket féminin 2019 / Sénégal - Égypte : Dakar Arena n’a pas fait le plein

Si la salle avait fait le plein lors de la journée d’ouverture de l’Afrobasket féminin, précisément lors du match Sénégal – Côte d’Ivoire, cela n’a pas été le cas ce soir, au Dakar Arena de Diamniadio, lors du match Sénégal – Égypte.



Réussir à tout prix le défi de l’organisation et de la mobilisation par la même occasion, reste à coup sûr la « hantise » de la fédération sénégalaise de Basketball (FSBB.)



Si ladite « mission » avait été réussie lors de la journée d’ouverture avec une mobilisation exceptionnelle orchestrée par Me Babacar Ndiaye, le président du comité local d’organisation de l’Afrobasket, président de la FSBBS, il n’en a pas été de même pour ce match numéro deux des « Lionnes » qui jouent dans un Dakar Arena à moitié rempli.



Il est utile de préciser que lors du premier match du Sénégal, il y avait un dispositif assez attrayant qui avait été mis en place : bus gratuits avec des points de départ stratégiques au niveau de Dakar et sa banlieue, entrée gratuite, etc…



Pour la deuxième sortie du Sénégal, le public est certes venu nombreux en ce lendemain de Tabaski, mais loin de faire le plein du Dakar Arena et ses 15 000 places. À préciser que l’entrée était payante ce mardi (500 à 10 000 FCFA) même si les bus DDD continuent d’assurer la navette Dakar – Diamniadio gratuitement. Le sujet devrait être étudié par Me Babacar Ndiaye et ses collaborateurs, pour le reste du tournoi...