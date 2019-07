Afrobasket féminin 2019 : Les Lionnes disputeront le match d'ouverture face à la Côte d'Ivoire 

La FIBA-Afrique et le Comité d'organisation de l’Afrobasket 2019 - qui aura lieu à Dakar - ont dévoilé ce lundi le calendrier de la compétition, après tirage au sort. L'équipe de Cheikh Sarr disputera le match d'ouverture à Dakar Aréna le 10 août 2019, avant de jouer l’Egypte pour le deuxième et dernier match de groupe.



11 fois championnes d’Afrique, les Lionnes s’offrent des chances pour reconquérir la couronne de «Reines» d’Afrique après avoir échoué en finale face au Nigéria lors de l’édition 2017 au Mali. Le tournoi retourne à Dakar pour la première fois depuis 2007, une édition que les hôtes avaient terminée au second rang.





La liste des équipes qualifiées des championnats d’Afrique féminin de basketball comporte le Sénégal, le Nigeria, champion en titre, le Mali et le Mozambique qui ont toutes obtenu une qualification automatique suite à leur participation aux demi-finales de la compétition d’il y a deux ans à Bamako, au Mali. Elles ont été rejointes par le Cameroun, le Cap-Vert, l’Angola, et Kenya, l’Egypte, la Cote d’Ivoire, la Tunisie et la RDC, qui se sont qualifiés, après les éliminatoires.