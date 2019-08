Afrobasket féminin 2019 : Le Sénégal fait prévaloir sa puissance 85-42 face à des Égyptiennes impuissantes

Après le Mali et le Nigeria, le Sénégal vient de signer sa deuxième victoire contre l'Égypte, synonyme de qualification en quart de finale. Une victoire qui conforte le statut de favori des "Lionnes" qui n'auront montré aucun signe de nervosité et ou d'une quelconque pression négative (Q1 : 25-11, Q2 : 16-14, Q3 : 18-16, Q4 : 26-6.)





Avec une Ndeye Sène intenable (17 points en 19 minutes sur le parquet) le Sénégal n'a pas fait dans le détail pour se défaire de l'Égypte comme c'était déjà le cas sur le parquet de Marius Ndiaye lors du tournoi de Dakar.



En outre, il est important de preciser que l'une des grosses satisfaction du match aura été Fatou Diagne Babou (Pivot) avec ses 8pts, 2 contres ainsi qu'une très grosse présence sous la raquette bien secondée par Maîmouna Diarra qui aura pris 11 rebounds à elle seule !



Avec une Mame Diodio Diouf retrouvée, Cheikh Sarr a de quoi rester optimiste pour la suite du tournoi. Par ailleurs, il apparaît clairement que Yacine Diop, Astou Traoré et Cie devront hausser leur niveau de jeu pour escompter tenir la draguée haute aux Nigérianes, Maliennes et autres prétendantes à la couronne.