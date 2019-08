Afrobasket féminin 2019 / Bataille des gradins : Quand le 12e Gaïndé recrute chez Allez Casa !

La hache de guerre est très loin d’être enterrée entre supporters du Allez Casa et ceux du 12e Gaïndé. En effet, après le énième épisode dans leur série de discordes et de guéguerres, lors de la préparation de la CAN 2019, les deux comités de supporters avaient été un peu remis à leur place par le président de la fédération Me Augustin Senghor, qui pour mettre fin à cette querelle interne avait préféré geler les subventions prévues, de façon temporaire. Une manière de les appeler à l’unité autour de l’essentiel : Représenter les couleurs nationales et encourager nos équipes.

Une situation qui avait donné lieu à un désistement de Allez Casa, au moment où le 12e Gaïndé bénéficiait finalement d’une enveloppe de la FSF, pour rallier le Caire. D’ailleurs, en guise de protestation, « Allez Casa » avait vigoureusement hué le ministre Matar Ba et Me Augustin Senghor lors du retour de la délégation Sénégalaise, au lendemain de la finale perdue.

Ce soir, au Dakar Arena de Diamniadio, c’était un autre niveau de tiraillements auquel on a assisté puisque cette fois-ci, on pouvait voir des « anciens » supporters de « Allez Casa » rejoindre les rangs du 12e Gaïndé. Une scène surréaliste que beaucoup n’ont pas compris sur le coup. Vêtus des couleurs nationales et de l’accoutrement habituellement coloré des membres du 12e Gaïndé, les nouveaux transfuges, avaient cependant les mêmes instruments que le comité de supporters « Allez Casa. » Et on a pu les voir s'activer avec dynamisme sous leur "nouvelles couleurs."

Bref, une sorte de déclaration de guerre des « Frustrés » qui ne se réclament plus de Allez Casa, préférant rejoindre le camp adverse. Des lors, les deux groupements de supporters séparés par quelques rangées, se regardaient quasiment en chiens de faïence, et à la limite Allez Casa cessait de supporter quand l’autre camp était en action. Une scène à la fois cocasse et désolante. En attendant de voir la suite de ces tiraillements, l’essentiel devrait être consacré au soutien inconditionnel des « Lionnes » pour un 12e sacre continental…