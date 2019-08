Afrobasket féminin 2019 : Astou Traoré dans le 5 majeur du tournoi

Avec plus de 800 points accumulés en 7 Afrobasket, l’ailière des « Lionnes du Sénégal, Astou Traoré (13 points ce soir, 76 au total dans ce tournoi), a été désignée dans l’équipe type de la ce 24e Afrobasket féminin.

Un top five qu’elle compose en compagnie de Touty Gandega la meneuse Malienne (Médaillée de bronze), des Nigérianes Kalu Ezzine (NIG), Evelyn Akhator (Victorieuses face au Sénégal en finale) et de la puissante Pivot Mozambicaine, Léa Dongué qui a dominé dans la raquette tout au long des 8 jours de compétition.