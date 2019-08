Afrobasket féminin 2019 - 1/4 finale : Les "lionnes" démarrent en trombe dans un Dakar Arena en feu !

C'est parti pour le premier match couperet des "Lionnes" du Sénégal dans "leur" propre Afrobasket. Et, c'est sous une ambiance de folie que les joueuses ont franchi le parquet neuf du Dakar Arena de Diamniadio.



Avec le soutien du 12e Gaïndé et de Allez Casa, particulièrement dynamique ce soir, les filles de Cheikh Sarr ont fait leur traditionnel mouvement d'échauffement. Une séance rythmée par les applaudissements nourris du public venu en masse ce soir. S'en suivront une série de chants populaires et autres encouragements pour doper la bande à Astou Traoré. Si on craignait un déficit sur les plan de la mobilisation et du soutien du public, l’entame de partie rassure, il est quasiment impossible pour les uns et les autres de s’entendre dans cette ambiance assourdissante.

En cas de victoire contre l'Angola, le Sénégal retrouvera le Mozambique en demi-finale. Pour l’heure, le Sénégal mene les débats avec une bonne Yacine Diop notamment…