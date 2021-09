Afrobasket Yaoundé 2021 : « Il fallait apporter du sang neuf dans cette équipe du Sénégal » (Coach Moustapha Gaye)

On s’attendait à une reconfiguration de l'équipe nationale de basket féminine. En effet, lors de la publication de la liste des 12 joueuses qui vont prendre part à l'Afrobasket Yaoundé 2021, le sélectionneur Moustapha Gaye, sans surprise, a misé sur la jeunesse pour composer son équipe. Parmi les joueuses sélectionnées, seules trois (3) ont une expérience avérée par rapport à cette compétition prestigieuse; sans compter les uniques participations des joueuses comme Yacine Diop et Léna Dieng.



Depuis la participation des U18 à l’Afrobasket et des U19 à la coupe du monde, le directeur Technique en complicité avec la Fédération Sénégalaise de Basket, mise sur la continuité. Afin de permettre à cette jeunesse d'écrire sa propre histoire dans le basket-ball sénégalais. Justifiant ses choix, Moustapha Gaye souligne qu’« il est important que le Sénégal commence un rajeunissement progressif de nos effectifs. Nous sommes arrivés à un moment où il est fondamental de donner la chance aux plus jeunes pour qu'elles puissent écrire leur propre histoire ».



Pour cette nouvelle expérience pour beaucoup de joueuses, la fédération de basket a allégé ses exigences. Elle demande ainsi au sélectionneur et à son équipe d’être au minimum sur le podium.