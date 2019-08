Afrobasket Féminin 2019 / Réunion du comité local d'organisation : Tout est fin prêt selon Me Babacar Ndiaye

À quelques 48h du démarrage de l'Afrobasket féminin (10 au 18 août à Dakar), Me Babacar Ndiaye, président de la fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB), et par ailleurs président du comité d'organisation local de l'Afro basket féminin, a tenu une dernière réunion avec la presse. Une conférence dont le prétexte était de faire l'état des lieux (Défi organisationnel, convoyage des supporters, aspect sécuritaire, budget dégagé...) Tout ceci sous la présence de Souleymane Boun Daouda Diop, directeur exécutif et directeur de la haute compétition et de celle du premier vice-président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, Demba Seck. Lors de son allocution, Me Babacar Ndiaye, interpellé sur les "couacs" notés lors du tournoi international de Dakar (Programmation des matches lors de la dernière journée), a préféré relativiser tout en réaffirmant leur ferme volonté de relever le défi organisationnel. Malgré les délais très justes, Me Ndiaye se veut optimiste quant à la bonne tenue de l’événement.