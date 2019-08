Afrobasket Féminin 2019 / Billetterie : La FIBA dévoile ses prix, 500 à 10 000 FCFA pour accéder au Dakar Arena

La FIBA vient de lever le coin du voile sur les prix des billets d'entrée pour le compte de L'Abfrobasket Féminin prévu du 10 au 18 août au Dakar Arena de Diamniadio. Ainsi selon une tarification bien pensée et adaptée au pouvoir d'achat local, l'instance du basket a fixé le prix des billets comme suit :



500 FCFA pour accéder aux places "jaunes", c'est a dire les sièges situés derrière de part et d'autre les cerceaux. Il faudra débourser 1.000 FCFA pour accéder aux sièges "rouges" et 5.000 FCFA seront nécessaires afin de suivre les matches depuis les places "vertes." Enfin, pour les plus nantis, les tribunes "vert clair" seront accessibles à partir de 10.000 FCFA.



Des tarifs qui paraissent abordables pour le grand public. Néanmoins, il se posera certainement le défi du transport des supporters, vu l'accès difficile au Dakar Arena de Diamniadio.



Certes, il est prévu des Bus pour transporter les supporters, mais ce dispositif sera t-il entièrement gratuit ? Suffira t-il pour convoyer tout ce beau monde qui espère aller pousser les "Lionnes" ?

La FSSB et son président, Me Babacar Ndiaye, devront plancher sur cette problématique à quelques foulées du début de la compétition...