Afrobasket Féminin 2019 / Affiches des demi-finales : Mali-Nigeria et Sénégal-Mozambique, duels entre grandes d’Afrique

Si l’on se penche de plus près sur le palmarès de ces quatre équipes, il apparait clairement qu’on a affaire à de grandes nations du basket Africain. L’équipe nationale féminine de basket du Sénégal, qui a déjà remporté 11 Afrobasket en 23 éditions (7 fois vice-championnes d’Afrique, sur le podium de l’Afrobasket depuis 1990) est la référence du Basketball féminin en Afrique.

Le Mozambique qui est certes une nation de basket-ball, n’a pas un palmarès impressionnant : 3 fois classé deuxième en 1986, 2003 et 2013. Également classé troisième à trois reprises en 1990, 1992 et 2005. Le seul fait d’armes des mozambicaines reste un podium en 1966 (2ème place.)

Quant aux « D’Tigers » du Nigeria, championnes en titre (2017) elles ont également été sacrées reines d’Afrique en 2003 et 2005. Le Nigeria et ses perles Akhator (Pivot) 24 ans, 1m9 et Ezzine Kalu (Meneuse), 27 ans, 1m73 se positionne d’ores et déjà pour un quatrième sacre.



Enfin les Maliennes, trois fois sur le podium (3een 1968, 2011 et 2017) avaient réussi l’exploit de venir remporter le trophée en 2007 chez les « Lionnes » du Sénégal, pays hôte à l’époque.

Des duels entre grandes d’Afrique qui promettent d’être âprement disputés ce soir au Dakar Arena de Diamniadio.