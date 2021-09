Afrobasket 2021 : Moustapha Gaye publie sa liste de 12 joueuses.

En prélude de la coupe d'Afrique des nations féminines prévue à Yaoundé en ce mois de septembre, le sélectionneur Moustapha Gaye a publié ce mercredi 8 septembre sa liste de lionnes qui vont prendre part à cette compétition. Après 40 jours de préparation en internat et externat, 12 joueuses ont été choisies parmi les 17 présélectionnées.



Selon le coach Moustapha Gaye, le choix des 12 participantes était difficile, mais il est quand même basé sur trois (3) critères à savoir : le savoir-faire, la compétence, la complémentarité avec les joueuses et enfin l'état d'esprit.







Il s'agit de :







1 - Maty FALL (As ville de Dakar)



2 - Bintou DIÉMÉ ( France)



3 - Coumba NDAO (As Ville de Dakar)



4 - Yacine DIOP (France)



5 - Yaye Irma DIÉMÉ (As ville de Dakar)



6 - Léna NIANG (USA)



7 - Ndèye Fatou NDIAYE (France)



8 - Sokhna Fatou SYLLA (Japon)



9- Anne Françoise DIOUF (USA)



10 - Mame Smart SY (France)



11 - Oumy Khaïry SARR (Espagne)



12 - Madjiguène SÈNE (ISEG SPORT)