Afrobasket 2019 : Sénégal - Nigeria, un remake de la finale de 2017

Le Sénégal reste sur une cinglante défaite 48-65 en finale de l’édition 2017, face au Nigeria. Les souvenirs seront évidemment nombreux dans les deux camps. Excellents pour les joueuses de Otis Hughley Jr et particulièrement pour le pivot/ailière nigériane Evelyn Akhator des Dallas Wings. Moins bons en revanche pour les sénégalaises.



Les joueuses de Cheikh Sarr auront donc l'occasion de prendre leur revanche contre les Super Eagles, en finale de l’édition 2019 du Championnat d’Afrique de basket-ball féminin. Elles se sont qualifiées ce vendredi en disposant, avec difficulté, du Mozambique (60-57). Dans leur demi-finale, par contre, les nigérianes ont disposé aisément du Mali (79-58).



Pour le Sénégal qui a remporté le tournoi onze fois et qui a fini 21 fois (sur 23) sur le podium, c’est une affaire de suprématie. Ne pas soulever le trophée, dimanche prochain, dans une Dakar Arena qui accueille son premier grand tournoi, serait un immense échec.



De fait, l’opposition s’annonce farouche, entre le pays organisateur et les tenantes du titre nigérianes. Les deux équipes finalistes ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde FIBA 2018. Cet ultime match du tournoi va se jouer donc dimanche 18 août, à Dakar Aréna (18h).