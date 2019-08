Afrobasket 2019 : Le président de la FSBB fait le bilan et se félicite de l'organisation de la compétition

La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) craignait que les matchs du championnat d'Afrique de basket-ball féminin (du 10-18 août dernier à Dakar) se jouent devant une salle (Dakar Aréna) vide. Heureusement, tel n'a pas été le cas, selon Me Babacar Ndiaye, président de la FSBB, qui s'est réjoui d'accueillir, pour la première fois depuis 2007, la plus grande compétition internationale de basket féminin. Il a loué une organisation de « très haut niveau ». Me Ndiaye s'est félicité de la bonne tenue de l'Afrobasket 2019, au Sénégal, qui a battu le record de popularité, selon le patron du basket-ball. Avant d’indiquer que toutes les primes ont été payées, en plus d’une enveloppe de 10 millions offerte à chaque joueuse, par le président par le président de la République Macky Sall.