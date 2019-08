Afrobasket 2019 : La liste définitive des 12 Lionnes sans Ndèye Khady Dieng, Ndèye Thiama Kamara et Mathilde Diop

La liste définitive des 12 joueuses convoquées en équipe nationale féminine pour l’Afrobasket (10 - 18 août à Dakar) a été publiée dans la soirée de lundi et envoyée aux médias. Ndeye Khady Dieng, Ndèye Thiama Kamara et Mathilde Diop n’ont finalement pas été maintenues. Elles devraient attendre peut être 2021 pour jouer l’Afrobasket féminin séniors. L’entraîneur Cheikh Sarr dispose néanmoins d'une dernière possibilité de remplacement, si besoin.



La liste des 12 :



Binetou Diémé, Mame Diodio Diouf, Yacine Diop, Ndèye Sène, Astou Traoré, Lala Wone, Léna Niang, Mame Marie Sy, Coumba Sarr, Fatou Diagne, Maïmouna Diarra et Aïda Fall.