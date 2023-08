Afrobakset féminin 2023 : Sursaut d’orgueil pour les Lionnes qui s’imposent 71 à 60 contre l’Égypte et passent en 1/4 !



Les Lionnes du Sénégal ont bien failli disputer leur dernier match de l’afrobasket féminin Kigali 2023, ce mardi en huitiemes de finale face à l´Egypte. Une rencontre cruciale pour le Sénégal qui, après avoir essuyé deux revers (Sénégal vs Ouganda (85-82 et Mali 72-49) devaient impérativement battre les égyptiennes. C’est désormais chose faite puisque avec la victoire 71 à 60 (Q1 : 24 à 18, Q2 : 20 à 11, Q3 : 50 à 50, Q4 : 20 à 8) des Lionnes qui ont sorti les griffes au BL arena de Kigali. Une sorte de résurrection pour les sénégalaises qui affichaient jusque-là un niveau très bas en plus d’une défaillance physique collective lors des fins de matchs.



Au-delà du coaching de Tapha Gaye qui a été très serein sur le banc et très cohérent dans sa proposition tactique, le Sénégal a su compter sur une excellente Fatou Diagne (17 points et 10 rebonds) de la part de la pivot, qui a terminé comme meilleure scoreuse chez les lionnes. Que dire de la performance XXL de Yacine Diop (10

Pts et 5 rebonds) auteure d’une performance assez remarquable notamment sous la raquette où il a été intraitable en défense.



Avec une Cierra Dillard moins rayonnante, et une Aya Traoré un peu émoussée physiquement, la doyenne Fatou Dieng a également sorti le grand jeu. Une attitude conquérante et combative qui qualifie le Sénégal en quart de finale où un adversaire tel que le Cameroun pourrait se dresser sur leur chemin dès ce mercredi.