Afro basket Féminin 2019 : Focus sur Binetou Diémé, la meneuse aux doigts de fée, déjà 28 passes décisives en 3 matches

À 35 ans Binetou Diémé, la meneuse de Saint-Amand Hainaut Basket (France), est très bien dans ses baskets. Si Binetou a tardivement rejoint le Sénégal, celle qui arbore désormais les couleurs Sénégalaises et le sceau « Lionnes », a fini de prendre ses marques au sein de la « Tanière. » Et pour s’en convaincre, nul besoin d’aller chercher très loin, ses récentes performances dans cet 24eAfrobasket sont assez éloquentes : 28 passes décisives et 22 points en trois matches.

Qui a dit qu’il fallait forcément être grande pour devenir une bonne basketteuse ? Du haut de son 1m67, la native de Évreux (France) peut se targuer d’une belle moyenne de 9.3 passes décisives, 7.3 points et 4.3 rebonds dans ce championnat d’Afrique féminin de Basket.

Amie avec la balle Orange, sur le parquet, Binetou fait partie de celles qui peuvent enflammer un match, changer le cours d’une partie sur un dribble, une passe bien sentie ou une accélération fulgurante pour percer la défense adverse.

Avec déjà 71 minutes de jeu dans le tournoi, la meneuse des « Lionnes » régale le grand public de par son jeu léché, et ses partenaires ne diront pas le contraire : 12 passes décisives délivrées face à l’Angola, 9 contre l’Égypte et 7 face à la Côte d’Ivoire.) Des performances qui font d’elle la meilleure dans ce domaine (1. Binetou Diémé 28 passes décisives, 2. Delma Zita (Moz) 19 passes, 3. Reem Moussa (Egy) 18 passes.)

À ne pas en douter, Cheikh Sarr tient là une véritable meneuse aux doigts de fée. Pour son premier Afrobasket à domicile, Binetou rêve certainement, comme toutes ses partenaires d’ailleurs, d’un sacre en terre Sénégalaise.