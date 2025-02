Afrique du Sud: Muhsin Hendricks, imam ouvertement gay, tué par balle

Muhsin Hendricks, qui se revendiquait comme le premier imam ouvertement gay, a été tué par balle samedi près de Port Elizabeth dans le sud de l'Afrique du Sud, a annoncé la police provinciale.



"Vers 10 heures, le défunt (58 ans), l'imam Moegsien Hendricks (son prénom à l'état civil, NDLR) et un chauffeur se trouvaient à bord (d'une voiture, NDLR)", indique un communiqué de la police. "Deux suspects inconnus au visage couvert (...) ont commencé à tirer plusieurs coups de feu sur le véhicule".



Une porte-parole de la police a confirmé à l'AFP l'authenticité d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux correspondant manifestement à une attaque ciblée



"Le motif du meurtre est inconnu et fait partie de l'enquête en cours", a fait savoir la police dans un communiqué.



Originaire du Cap, Muhsin Hendricks, selon l'orthographe avec laquelle il était connu, avait fait son coming out en 1996.



Il dirigeait la mosquée Al Ghurbaah, à Wynberg près de sa ville d'origine, un lieu de culte ouvert aux LGBTQ "où les musulmans homosexuels et les femmes marginalisées peuvent pratiquer l'islam", indique le site internet de la fondation adossée à la mosquée.



"Cette mosquée est un espace sûr pour ceux qui vivent à la périphérie de la société musulmane, souvent stigmatisés et ostracisés en raison de ce qu'ils sont, de la façon dont ils choisissent de s'identifier", poursuit celui-ci.



Le documentaire "Le radical", qui lui a été consacré en 2022, a été présenté dans plusieurs festivals à travers le monde dont "Vues d'en face" à Grenoble, dans le centre-est de la France.



"Le besoin d'être authentique a été plus grand que la peur de mourir", y confiait Muhsin Hendricks à propos des menaces reçues en raison de son homosexualité.



Une porte-parole de la police a indiqué à l'AFP "ne pas vouloir spéculer" sur les motifs du meurtre.



L'Afrique du Sud, qui compte environ 62 millions d'habitants selon le recensement de 2022, affiche l'un des taux d'homicides les plus élevés au monde.



Avec près de 28.000 meurtres enregistrés de février 2023 à 2024, d'après les dernières statistiques annuelles de la police, plus de 75 homicides y sont commis en moyenne par jour.