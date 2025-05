« African Star Awards » : Tibou Faye, le faux promoteur qui a vendu du rêve… et livré une escroquerie

À Guédiawaye, cette affaire a fait grand bruit : Tibou Faye, un jeune homme de 26 ans, a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme, par le Tribunal de Pikine-Guédiawaye pour escroquerie aggravée. Le verdict, prononcé le lundi 5 mai 2025, met fin à une incroyable machination autour d’un faux événement international baptisé « African Star Awards Distinction Maroc ».



Comme le relate L’Observateur, tout a commencé en mars 2024 lorsque Tibou Faye, se présentant sous le nom de scène « Rassoul », a contacté des entrepreneurs, influenceurs et acteurs de la société civile sénégalaise. Il leur a annoncé leur « sélection » pour une prestigieuse cérémonie prévue le 25 mai à Casablanca. La promesse était séduisante : récompenses, visibilité internationale, foire commerciale… Pour participer, chaque invité devait s’acquitter d’un pack (transport, hébergement, stand) dont le prix variait entre 300 000 et 2 500 000 FCFA.



Séduits par cette opportunité, 23 participants ont versé les sommes demandées. Au total, 15 866 000 FCFA ont été encaissés via Wave, chèques ou espèces. Mais à la veille de l’événement, un simple message annonçait l’annulation. Stupeur et consternation. Sur place, aucune cérémonie, aucun organisateur. Les victimes ont compris trop tard qu’il n’y avait jamais eu d’événement. Et le fameux « Rassoul » avait disparu.



Tibou Faye s’est volatilisé au Maroc, a transité par la Mauritanie, avant d’être finalement localisé à Dakar grâce aux investigations menées par les victimes elles-mêmes. C’est la Division des investigations criminelles (DIC) qui a procédé à son arrestation.



Parmi les victimes, Safietou Guèye, connue sous le nom de Sophie Guèye sur les réseaux sociaux, est devenue la porte-parole du collectif. Elle a déclaré avoir versé 700 000 FCFA, acheté ses billets d’avion et représenté cinq autres victimes, dont Mame Borso et Adja Awa Thiam. « Nous avons cru à la crédibilité du projet, notamment en voyant que j’étais invitée », a-t-elle témoigné à la barre.



Devant le juge, Tibou Faye a reconnu les faits, les attribuant à sa prétendue agence événementielle Afrocom. Il a tenté de justifier l’annulation par un manque d’autorisations au Maroc et des difficultés financières. Selon lui, des frais de réservation et des billets avaient bel et bien été engagés.



Cependant, le Procureur a dénoncé une escroquerie méthodique : fausses identités, documents fictifs, communication trompeuse… Une arnaque bien montée, aggravée par un antécédent judiciaire, puisque Tibou Faye avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2024. Le parquet avait requis deux ans de prison ferme.



La défense a plaidé la bonne foi, évoquant des complications logistiques. Mais le tribunal n’a pas été convaincu : la culpabilité pour escroquerie a été retenue, avec une condamnation à deux ans de prison, dont un an ferme, et le versement de 700 000 FCFA à Safietou Guèye. Les autres victimes devront se constituer partie civile ultérieurement pour espérer obtenir réparation.