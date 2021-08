Afghanistan : les Taliban ont conquis le Palais, un ancien détenu de Guantanamo aux anges

Il a fallu 24 heures pour voir les Taliban entrer dans la capitale Afghane, Kaboul. Ils ont donc finalement décidé de poursuivre leur marche sur Kaboul. Une fois au palais qu’ils ont conquis sans opposition militaire, ils ont crié victoire et depuis l’étranger après sa fuite, le président Ashraf Ghani, déchu pacifiquement, a reconnu sa défaite.

Selon les médias internationaux qui ont repris la chaîne de télévision Al Jazeera, des combattants talibans ont crié victoire le dimanche 15 août à l’intérieur même du palais présidentiel de Kaboul, la capitale, quittée quelques heures plus tôt par le président Ashraf Ghani. Ils scandaient « notre pays a été libéré et les moudjahidines sont victorieux en Afghanistan », s’est félicité un insurgé depuis le palais à Al Jazeera.

Selon les médias internationaux, un ancien détenu de la célèbre prison américaine basée à Cuba et responsable Taliban, confiait avoir passé huit ans à Guantanamo. Autour d’un bureau du palais présidentiel, des combattants ont également récité le Coran, selon ces mêmes images (voir ci-dessous). En fin de soirée ce dimanche, on pouvait apercevoir le drapeau des taliban flottant au-dessus du palais présidentiel.

Comme promis, ils n’ont pas empêché les évacuations de ressortissants et diplomates étrangers qui se poursuivaient à bord d’avions militaires depuis l’aéroport sécurisé de Kaboul. Par contre, les vols commerciaux ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre.