Afghanistan : le président Ashraf Ghani a pris la fuite.

Les taliban qui ont pris toutes les villes, sont entrés ce dimanche 15 août à Kaboul. Cependant, ils ont reçu ordre de rester dans la périphérie et d’attendre les instructions pour avancer. Ce qui est sûr, c’est qu’ils n’auront pas à lever le plus petit doigt pour reprendre le pouvoir puisque le président Ashraf Ghani a fui.



Selon plusieurs médias afghans et internationaux, il a quitté le pays en direction du Tadjikistan, frontalier à l’Afghanistan. Sur Facebook, son ancien rival, Abdullah Abdullah a confirmé la « fuite » du président Ghani.



D’ethnie pachtoune, Ashraf Ghani a été élu en septembre 2014 avec beaucoup de contestations. Il succède à Hamid Karzaï à qui le sort de l’Afghanistan a été confié après la défaite des Taliban en 2001.