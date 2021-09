Afghanistan : Les femmes forcées de se couvrir dans les universités.

La rentrée universitaire se fait en Afghanistan sous le contrôle des taliban. Les femmes peuvent étudier, mais selon des conditions très restrictives.



En Afghanistan, après la prise de pouvoir des talibans en août 2021, les femmes ont témoigné de leurs inquiétudes pour leurs droits. Les taliban tentent quant à eux d’offrir un visage plus modéré que lors de leur première occupation du pouvoir entre 1996 et 2001.



Pour cette raison, un décret publié le 4 septembre 2021 déclare que les femmes sont autorisées à étudier à l’université, à certaines conditions. Les classes sont non mixtes. Les étudiantes doivent porter une «abaya» noire, c’est-à-dire une robe couvrant tout le corps. Cette robe doit être assortie d’un niqab couvrant le visage et laissant apparaître les yeux.



En plus de cette tenue imposée, elles doivent quitter la classe cinq minutes avant les étudiants et patienter dans des salles d’attente le temps que les étudiants aient quitté les lieux. Les enseignants des femmes devront être soit des enseignantes, soit des enseignants âgés, dont la moralité est jugée irréprochable. Ces conditions concernent les universités privées.



Une séparation femme-homme généralisée



Ces conditions sont compliquées «d’un point de vue pratique, nous n’avons pas suffisamment d’enseignantes ni suffisamment de salles de classe pour séparer les filles des garçons», souligne auprès de l’Agence de Presse Française un professeur d’université, qui a requis l’anonymat. «Mais le fait qu’ils permettent aux filles d’aller à l’école et d’aller à l’université est en soi une étape importante et positive», ajoute-t-il. Les femmes sont, par ailleurs, tenues d’être accompagnées par un chaperon pour les voyages qui durent trois jours ou plus, sauf si elles vont à l’école, au bureau, à l’université ou à l’hôpital nous renseigne le journal «aufeminin».