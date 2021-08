Afghanistan : 12 soldats américains tués dans un double attentat revendiqué par l’Etat islamique.

Ce jeudi 26 août en fin de journée, un double attentat a ciblé l’aéroport de Kaboul, en Afghanistan. Une première explosion a été entendue près de la porte d’Abbey, l’un des accès principaux. Une autre s’est produite au niveau de l’hôtel Baron où se trouve le siège de la Délégation britannique, rapporte lci.fr.



Ces deux attentats-suicides auraient fait entre 13 et 20 morts et plusieurs dizaines de blessés. Le Pentagone a dénombré 12 militaires américains tués dans cette double attaque revendiquée par l’Etat islamique.



Dans son communiqué publié en début de soirée, l’Etat islamique affirme que l’un des kamikazes a passé toutes les mesures de sécurité et a pu s’approcher des Américains. L’organisation terroriste fait état d’un bilan de 160 personnes tuées dont 33 soldats américains.



A travers leur porte-parole, les talibans qui viennent de prendre le pouvoir à Kaboul, ont condamné ces attaques terroristes. « L'Émirat islamique condamne fermement le bombardement de civils à l'aéroport de Kaboul », écrit Zabihullah Moudjahid sur Twitter en indiquant que cette action djihadiste s’est produite dans une zone contrôlée par les américains.