Affrontements entre étudiants et forces de l’ordre à l’UCAD : Des blessés et des arrestations enregistrés…

La situation reste tendue depuis ce matin à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des étudiants qui montrent leur désaccord par rapport à la situation de leurs camarades de l’université Alioune Diop de Bambey, font face aux forces de l’ordre depuis ce matin. Des jets de pierres contre des grenades lacrymogènes et des pneus brûlés, sont le

constat actuel à l’université Cheikh Anta Diop et ses alentours.

Selon des informations, des blessés légers et des arrestations sont enregistrés du côté des étudiants. Les forces de l’ordre ont appelé du renfort. Les routes aux alentours de l’université sont complètement bloquées.

Nous y reviendrons…