Affrontements à Ziguinchor : Des cocktails Molotov au menu

Cela risquerait d'être très compliqué pour les forces de l'ordre et de sécurité d'accéder au domicile du leader du Pastef Ousmane Sonko. Les jeunes de Ziguinchor qui font face aux forces de l'ordre à quelques heures du procès Ousmane Sonko et Adji Sarr sont armés de cocktails molotov. Ces armes artisanales sont en verre avec du liquide inflammable et apparemment, ces jeunes maîtrisent bien cette arme.



Pour rappel, Ousmane Sonko est poursuivi pour viol et menace de mort sur la personne d'Adji Sarr l'ex masseuse de Sweet Beauté. Et son procès va s'ouvrir demain mardi 16 mai 2023 devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar.