Affrontements à Touba / Le « TOUT EN IMAGES » d'une série d'échauffourées opposant policiers à chauffeurs.

Au moment où ces lignes sont écrites et que les manifestations se sont estompées, la police procède à des arrestations. Si les limiers de Touba ont déjà embarqué plusieurs personnes qui ont pris part aux affrontements, celle de Mbacké est à la recherche des véritables instigateurs. Quatre au moins ont été alpagués. Dans ce « tout en images » proposé par Dakaractu-Touba, il est possible de mesurer l'ampleur de la colère des chauffeurs et transporteurs de Touba et de Mbacké qui veulent, vaille que vaille, faire plier l'État dans sa décision de prolonger l'état d'urgence. Touba aura vécu, ce mardi 02 juin 2020, des moments rarissimes, inoubliables, à bien des égards. Jamais la cité religieuse n'a été si violemment éprouvée...