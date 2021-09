Affrontements à Podor : Un membre du mouvement Alsar de Racine Sy convoqué à la gendarmerie ce jeudi.

Suite et pas fin de l'affaire des cas de fraude et transfert d’électeurs à Podor dans le cadre de la révision des listes électorales.

En effet, après les affrontements entre des membres du mouvement Alsar de Racine Sy, des membres du PDS et des proches du maire de Podor Aïssata Tall Sall, ayant causé des blessés, la gendarmerie a activité la machine pour tirer au clair cette affaire.

C'est ainsi que Mamadou L. Diop, un des membres du mouvement Alsar de Racine Sy a été convoqué à la brigade de gendarmerie de Podor ce jeudi matin...