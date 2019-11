Affrontements à Kaffrine : Prolongation de la garde à vue... Les médiations se poursuivent du côté des parents et des autorités locales.

Le commissariat central de la commune de Kaffrine continue de recevoir du monde, après la bagarre qui a opposé des éleveurs (Peulh) aux cultivateurs (Wolof), non loin du village de Ndigui (commune de Kayi). En effet, les concernés qui sont au nombre de 4, sont toujours placés en garde à vue, en attendant la fin de l'enquête.



Pour l'heure, le commissariat connaît un ballet incessant des autorités communales et départementales qui viennent pour régler cette affaire à l'amiable.



Joint au téléphone, le père des deux cultivateurs Aliou et Malick Ségnane, Souleymane Ségnane en l’occurrence, a déclaré qu'il était prêt à lâcher du lest, pourvu que les parents des deux bergers acceptent de prendre en charge les frais médicaux.



Nous y reviendrons...