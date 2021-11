Affrontement après renvoi du procès Barth’ : À Fass, une jeune dame renversée par une voiture de la BIP.

Il y a eu des scènes de violence après le renvoi du procès en appel de Barthélémy Dias dans l'affaire Ndiaga Diouf. Dans les affrontements entre forces de l’ordre et partisans du Maire de Mermoz Sacré-Cœur, une jeune dame du nom de Daba Samb aurait été renversée par un véhicule de la BIP, au niveau des HLM Fass vers le marché, a-t-on appris sur place. Sur place, des journalistes et cameramen sont intervenus aux côtés d’autres militants. Et la militante a été évacuée à l’hôpital.

L'accident s'est produit aux alentours de 11 heures. La victime, dont l'âge n'a pas encore été précisé, était sur le trottoir lorsque le véhicule de la BIP l'a renversé, selon un témoin.