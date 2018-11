Affrontement à l'UCAD : Les étudiants orientés dans le privé réclament leur droit aux études.

Les étudiants orientés dans le privé se sont révoltés et débutent la semaine par un affrontement avec les forces de l'ordre pour exprimer leur volonté ferme de poursuivre leurs études. Cette expression radicale découle de la sortie du ministre Amadou Bâ à l'Assemblée Nationale, hier dimanche, qui leur a ôté tout espoir d'un règlement immédiat de la dette de l'État vis-à-vis des instituts privés.

Ainsi, le président de l'Amicale des étudiants orientés dans le privé, au nom de tous ses camarades, affirme qu'ils n'accepteront aucune négociation et poursuivront leur combat jusqu'à obtention de gain de cause. Ils interpellent par ailleurs directement le président de la République pour une audience afin qu'ils trouvent une solution ensemble...