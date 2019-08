Affluence Record / Dakar Arena dans l'histoire du basket-ball africain

Les 15 000 places du Dakar Arena n’étaient pas suffisantes lors de la finale de l'Afro basket féminin FIBA, édition 2019, dans la capitale sénégalaise.



Reconnus pour leur amour du basket-ball, les supporters sénégalais se sont montrés très nombreux lors de la première journée du tournoi pour soutenir leurs héroïnes.



Ils ont ainsi établi un nouveau record du basket-ball africain avec le Dakar Arena qui a fait le plein absolu au cours de la finale.



Les supporters sont arrivés, ce dimanche, des heures bien avant le match opposant le Sénégal au Nigéria. Au début du match pour la troisième place entre le Mali et le Mozambique, le Dakar Arena était presque à sa pleine capacité.



Malgré la difficulté du Sénégal dans la bataille du titre, les supporters ont joué un rôle majeur au cours de cette affiche au sommet. Ils ont célébré le match à leur manière en chantant, en dansant et en encourageant leur équipe de bout en bout.



Les précédents records de basket-ball africains appartenaient à la Tunisie et à l'Angola dans les sites (Salle Omnisport de Radès à Tunis et Arena Kilamba à Luanda). Ces deux stades avaient accueilli environ 11 500 spectateurs à chaque événement en 2015 et 2017 respectivement.



À Luanda, l'Angola, le pays hôte, avait profité au maximum de ses fans pour vaincre ses voisins, la RD Congo, lors des qualifications africaines pour la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2019 en novembre 2017.