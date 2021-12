Affectation de Téliko à Tamba : La position du magistrat Ousmane Chimère Diouf, son successeur à la tête de l’UMS.

Des paroles qui n'ont pas manqué d'interpeller le principal concerné lui-même, qui « n'a pas saisi l'UMS », selon le magistrat Ousmane Chimère Diouf, qui animait une conférence de presse.



« La personne concernée ne nous a pas saisi et on n'a pas de base de travail. Il faut comprendre que le magistrat Téliko garde toujours le même grade. On ne peut pas raisonner en terme de lieu d'affectation. Il ne me revient pas de stigmatiser Tamba où j’ai passé 20 ans », a réagi le juge Chimère.



Ce dernier a fait savoir que d’autres magistrats dans la même situation ont déjà saisi l'Union des magistrats sénégalais qui a saisi à son tour la tutelle.