Affaissement du pont de Sinthiou Garba : Thierno Alassane Sall médusé

Les populations du village de Sinthiou Garba, dans la commune d’Ogo vivent le calvaire en cette période hivernale. Avec l’affaissement du pont, le village est coupé du reste du pays. Suite à l’affaissement de leur pont, elles ont trouvé un nouveau moyen de traverser et d’évacuer leurs malades A la place du pont qui reliait le village au reste de la zone et qui n’a pas pu tenir après les fortes pluies de dimanche dernier, ce sont des grues de fortune qui assurent la traversée et font office de bac. En attendant que le pont soit refait, les employés de l’entreprise chinoise, Henan Chine, s’activent pour créer une nouvelle déviation et soulager les populations qui empruntent ce pont pour rallier d’autres villages du département de Kanel. Au lendemain de ces fortes pluies, les populations des villages du Dandé Mayo étaient aussi descendues dans la rue pour une marche pacifique et réclamer le bitumage de la piste qui mène vers cette partie enclavée du Fouta. La vidéo de la grue faisant traverser les populations de Sinthiou Garba qui est devenue virale sur la toile, a ému plus d’un. L’ancien ministre des Transports, Thierno Alassane Sall, n’en croit pas à ses yeux. Le président du parti la République des Valeurs s’exclame : «incroyable mais vrai! ». Faisant dans l’ironie, Thierno Alassane Sall dira que le Fouta émerge littéralement des eaux. Et le miracle du Plan Sénégal Emergent (PSE), c’est qu’on ne transporte plus les malades par charrette, mais par grue sur des brancards de fortune comme à Sinthiou Garba, Kanel ! «Qui ose dire après que MS n’a pas mérité son triomphe électoral au Fouta», indique Thierno Alassane Sall.