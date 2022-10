Affaissement d’un pan de la murette du terrain de handball (Iba Mar Diop) : Le ministre des sports, Yankhoba Diattara, sur les lieux… deux blessés graveves encore à l’hôpital Principal…

Quelques heures après les incidents survenus dans la soirée du dimanche 2 octobre, au terrain de handball du stade Iba Mar Diop, où plusieurs supporters venus assister à un combat de lutte avaient été blessés à la suite d’une bousculade générale, le ministre des sports s’est rendu sur les lieux ce lundi matin.



D’après Yankhoba Diattara, qui s’exprimait en présence du sous-préfet de Dakar, Djiby Diallo et du président du CNG, Bira Sène, au moins 16 personnes ont été blessées dont deux cas de fracture et blessures ouvertes.



Tous ont été acheminés à l’hôpital Principal de Dakar où ils ont reçu des soins avant de regagner leurs domiciles, mis à part les deux cas graves toujours hospitalisés.



D’ailleurs, Yankhoba Diattara a promis un soutien de l’État s’agissant de la prise en charge des blessés. Il a aussi annoncé un dispositif d’évaluation du site afin de tirer tous les enseignements de cet incident qui aurait pu être plus dramatique.



En outre, le nouveau ministre des sports a réaffirmé la volonté de l’État du Sénégal de réhabiliter dans les meilleurs délais le stade Iba Mar Diop ainsi que d’autres infrastructures sportives ciblés et pris en charge dans un programme spécifique. Une manière de préparer les jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026...